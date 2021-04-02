أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، تسجيل 728 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 404 حالة تعافي و 8 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 391325 حالة، من بينها 5768 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 735 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 378873 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6684 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.