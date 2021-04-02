أعلنت وزارة التعليم أن عملية استكمال والمراجعات للمهارات لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي وبداية اختبار الفصل الدارسي الثاني للمرحلة الابتدائية ستكون يوم الثلاثاء 9/1 من العام الحالي 1442هـ الموافق 13/4/2021، وسوف تكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد الموافق 9/6 الموافق 18/4/2021

وأشارت الوزارة أن بداية إجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية ومعلمي ومعلمات رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني الابتدائي ستكون بنهاية دوام يوم الخميس 10 رمضان فيما ستكون إجازة الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 17 رمضان 1442 فيما ستكون بداية اختبار الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية يوم الأحد الموافق 20 رمضان وستكون بداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية بنهاية دوام يوم الخميس 24 رمضان 1442هـ الموافق 5/6/2021 مع الاشتراط بأنهاء جميع الأعمال وتسليم النتائج.



وأعلنت الوزارة أن توقيت اختبارات المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث وحتى الصف السادس) في شهر رمضان المبارك من الساعة 3 إلى الساعة 5 عصراً.