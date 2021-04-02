بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية، للرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر إصابته بفايروس كورونا المستجد.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ إصابتكم بفايروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أصدق تمنياتنا بموفور الصحة والسعادة والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية للرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر نبأ إصابته بفايروس كورونا المستجد.

وقال ولي العهد محمد بن سلمان:«بلغني نبأ إصابتكم بفايروس كورونا المستجد، وأرجو لفخامتكم الشفاء العاجل، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والسعادة».