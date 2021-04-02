أعلنت وزارة الصحة (الخميس)، تسجيل 590 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 386 حالة تعاف و7 حالات وفاة.ووفقاً لإحصاء «الصحة»، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في المملكة 390597 حالة، من بينها 5452 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 699 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 378469 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6676 حالة وفاة. من جهة أخرى، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد (الخميس)، 14 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق، بعد ثبوت 14 حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 53 يوماً 430 مسجداً تم فتح 405 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على المصلين.وبينت الوزارة في تقرير لها، أن المساجد المغلقة، 7 مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد 7 حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الجوف بمعدل إصابة واحدة لكل مسجد.وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 9 مساجد، مسجدان بمنطقة مكة المكرمة، ومسجدان بمنطقة الباحة، ومسجد واحد في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم ومنطقة الرياض ومنطقة عسير ومنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.ودعت الوزارة في ختام بيانها المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية.