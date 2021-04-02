يبدو أن عادة تكريم المشاهير بعد وفاتهم، والتي اعتادتها أغلب الدول العربية، انتقلت عدواها إلى المملكة المتحدة، إذ أعلنت (الخميس) تكريمها لعالم الرياضيات الشهير آلان تورينج بعد مرور نحو 76 عاماً على وفاته، وذلك بوضع صورته على ورقة نقدية جديدة فئة 50 جنيهاً إسترلينياً.وكشف بنك إنجلترا النقاب (الخميس) عن الورقة النقدية الجديدة المصنوعة من البوليمر، والتي سيبدأ تداولها لأول مرة يوم 23 يونيو القادم، تزامناً مع يوم ميلاد تورينج المصادف ذات اليوم من عام 1912، والمعروف أن أحد أهم المساهمين في الفوز الكبير الذي حققته بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، التي انتهت في سبتمبر 1945، وذلك حين نجح في فك الشفرات أثناء الحرب، فضلاً عن عمله في مجال علم الأحياء النمائي، وريادته في علوم الحاسبات وتشفير الرموز.وبهذه المناسبة، قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي: «من خلال وضع صورة تورينج على أوراقنا النقدية الجديدة الأكثر أماناً حتى الآن، نحتفل بإنجازاته والقيم التي يمثلها». مؤكداً أن الأوراق القديمة من ذات الفئة ستظل مقبولة في المتاجر لبعض الوقت.يذكر أن تورينج توفي 7 يونيو عام 1954 بسم السناييد بعد حكم قضائي بسبب ميوله الجنسية.