بعد دخول طريق حائل المدينة المنورة المباشر والبالغ طوله (414) كلم اليوم (الخميس) الخدمة لتعلن من خلاله السعودية ربط شمال شرق المملكة بالمدينة المنورة عبر حائل كما يعتبر مسانداً للمحور الآخر طريق الجوف حائل القصيم السريع وسيساهم في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين من الشمال الشرقي المتوجهين للمدينة المنورة إضافة إلى مساهمته في تسهيل واستيعاب حركة النقل المحلي بين مناطق المملكة الشمالية والشرقية والنقل الدولي والعابر.



فبعد تدشين أمير منطقة حائل، وأمير منطقة المدينة المنورة، طريق المدينة المنورة -حائل المباشر، بحضور نائب أمير منطقة حائل، ووزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، تدخل السعودية في 2021 عبر تقرير منتدى التنافسية العالمي على صعيد محور البنية التحتية للنقل، وهي منافس على المركز الأول عالمياً بجانب أمريكا وإسبانيا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا في 2019 والثانية عالمياً العام 2018م، وهذا يعود لتضافر الجهود بين منظومة النقل الحكومية في السعودية وشركائها، مكنها من مواصلة هذه الأرقام والإنجازات والسير نحو تحقيق رؤية 2030م، والتي تهدف إلى أن تكون المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث حيث يربط طريق حائل المدينة منطقة الغربية «الحجاز» في وسط المملكة وشمالها وصولاً لمنفذ الحديثة بإتجاه الأردن ومنفذ الجديدة باتجاه العراق.



وسيربط الطريق الجديد مختلف مناطق المملكة بطرق سريعة أو مزدوجة لتساهم في تسهيل تنقلات المواطنين والمقيمين واستيعاب الحركة المرورية، والدور الهام الذي تقدمه في زيادة تنمية هذه المناطق في مختلف المجالات.



وطريق حائل المدينة مزدوج بالكامل وهو مكون من حاراتين لكل اتجاه بالإضافة إلى أكتاف أسفلتية تفصل بينهما جزيرة وسطية ستكون في المستقبل استكمالاً لمشروع قطار الحرمين الشريفين.