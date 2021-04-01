حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات.

وبينت الأمانة أن هذه المواقع هي الأملاك العامة الصادر بها صكوك ومناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها والمرافق والخدمات العامة ومسارات ومحطات الكهرباء ومواقع الخامات المعدنية ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة وحرم الحدود والمواقع الأثرية وحدود الحرمين الشريفين ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمشاعر المقدسة وأراضي المراعي والغابات والأراضي الساحلية وقمم الجبال وحرم البحر ومشاريع الاسترزاع السمكي ومحميات الحياة الفطرية وأراضي المحميات الوطنية والمنتزهات البرية.