دشن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، طريق المدينة المنورة -حائل المباشر، بحضور نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ووزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وفي بداية الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة عُزف السلام الملكي، وبدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، ثم اطلع أصحاب السمو الملكي الأمراء على عرض مرئي عن وزارة النقل وأبرز الأعمال التي تقوم بها، بالإضافة لمسيرتها التاريخية مروراً بتغيير مسماها من وزارة المواصلات إلى وزارة النقل، تلا ذلك عرض آخر عن الطريق الجديد الذي يُعدّ شرياناً مهماً يربط منطقة المدينة المنورة ومنطقة حائل، وأحد أهم مشاريع الطرق في المملكة، حيث يبلغ طوله 414 كيلومتراً، ويمتد من الطريق الدائري بالمدينة المنورة حتى طريق القصيم/حائل/الجوف السريع.

وأكد وزير النقل خلال كلمته بحفل الافتتاح، أن هذه المشاريع التنموية، تأتي ضمن سلسلة مشاريع لخدمة المنطقتين، وأن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والمتابعة المستمرة، تجني ثمارها اليوم من خلال تدشين هذا المشروع الحيوي المهم، كما قدّم شكره للأمراء على رعايتهم والدعم الذي يولونه للمنطقتين وأهاليها، بالإضافة إلى دعمهم المستمر لمشاريع الوزارة، مُشيراً إلى أن هذا الطريق يُعد أحد أهم المحاور الرئيسية لربط مناطق المملكة ببعضها، حيث تولي الوزارة اهتماماً بالغاً في ربط كافة مناطق المملكة للتوسع في شبكة الطرق وخدمة كافة سكان المملكة وزوارها والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، ويربط الطريق منطقة حائل والمنطقة الشمالية مباشرة بالمشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يعزز خدمات النقل البري بين المنطقتين ويرفع مستوى السلامة على الطرق السريعة.

وأوضح أن الطريق الجديد يربط المناطق النائية والريفية بالمدن والمحافظات، ما يساهم في الدفع بعجلة التنمية الوطنية ويعزز الاقتصاد المحلي، وذلك ضمن خطط الوزارة لتوسيع شبكة الطرق والارتقاء بالبنية التحتية لها في كافة مناطق المملكة.