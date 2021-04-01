استقبل رئيس جامعة الملك عبدالعزيز د. عبدالرحمن اليوبي صباح اليوم (الخميس)، بمكتبه، وفداً من البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، برئاسة د. علي الشيخي الرئيس التنفيذي للبرنامج.

وجرى خلال اللقاء استعراض الخطة التشغيلية والجدول الزمني لمشروع الأبحاث التطبيقية في المياه الداخلية، والذي ينفذه مركز مبدعون «الوقف العلمي للجامعة»، بالشراكة مع جامعة سيترينغ البريطانية، وذلك عقب ورشة عمل أقيمت بمقر الجامعة لمناقشة أعمال المشروع بين البرنامج الوطني ومركز مبدعون وجامعة سيترينغ البريطانية.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود البرنامج الوطني في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولتفعيل دور الجامعات والأبحاث العلمية في تطوير صناعة الاستزراع المائي، والتي تعد اليوم من أهم الصناعات الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الوطني.

يذكر أن جامعة سيترينغ البريطانية من الجامعات الرائدة عالمياً في مجال الاستزراع المائي، وتعمل بشكل حثيث في تطوير علاقتها العلمية والعملية بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية.