تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي مشروع إنشاء مرفأ الصيادين الحرفيين بالليث بمنطقة مكة المكرمة وعلى سير العمل فيه. ويعد المشروع من ضمن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لإنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية وسيكون عند اكتماله بطاقة استيعابية تقدر بـ 236 قارب صيد، ويتكون من 5 أرصفة عائمة تستوعب 236 قارب صيد صغير تراوح أطوالها بين 7 و11م، وعمل حماية صخرية بمنسوب 2.5م، وعمل تجريف بحري وردم وجدار ساند لخدمات الشحن والتفريغ ومنزلق لصيانة القوارب وتبلغ مساحة رصيف الخدمات والمساحات الأسفلتية 23000 م2، كما يحتوى المشروع على سور أمني خارجي مع بوابة، إضافة إلى محطة وقود مكونة من خزانين للديزل تحت الأرض بسعة 45400 لتر للحزان الواحد، وخزانين للبنزين تحت الأرض بسعة 75700 لتر للخزان الواحد، وذلك لخدمة صيادي المحافظة وتصل مساحة المرفأ الاجمالية إلى (122760)م2 محاطة بسور خارجي طوله 750م طولي. وأوضحت الوزارة أنّ الهدف من مبادرة المرفأ هو زيادة إنتاج المصائد البحرية ورفع عدد الصيادين في المملكة، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتطوير جودة المنتجات الغذائية وزيادة الوظائف في المرافق التابعة للمرافئ كالمطاعم، والمقاهي، والمنتجعات وغيرها، وتوفير وسائل ترفيهية ومراكز سياحية للمواطنين والسياح بالمشاركة مع القطاع الخاص، إضافة إلى توفير 1.220 فرصة عمل مباشرة كما أعلنت سابقا. من جهته أكد المهندس الغامدي أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زياراته لكافة المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة للوقوف على احتياجاتها ومحاولة تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها ليتسنى لها تأدية عملها في خدمة أبناء المنطقة على أكمل وجه.