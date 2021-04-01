استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الأطفال بالطائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي نحو 29879 طفلا وطفلة بمعدل يومي يصل إلى 322 حالة وهو ما يعادل 13 طفلا في كل ساعة. وأوضح لـ«عكاظ» المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان أن الكوادر الطبية بهذا القسم تعاملت مع الحالات، وتم تنويم 1113 من المراجعين للقسم، كما تم إجراء 12963 فحصا مخبريا بمختبر قسم الطوارئ، موضحا أن «طوارئ الأطفال» جهزت بتجهيزات تلائم الأطفال، مع توفير بيئة عمل مميزة لكي تسهم في إعطاء الشعور المريح للمراجعين ومرافقيهم بداية من وصولهم إلى الطوارئ، وإجراء الفرز، ومنح الأرقام الإلكترونية التي توجههم إلى العيادات المطلوبة. أما الحالات الطارئة فلها تعامل خاص من خلال توجيهها إلى المكان المناسب للتعامل الفوري. تجدر الإشارة إلى أن الطوارئ تحتوي على 4 عيادات، و40 سريرا وغرفة للإنعاش القلبي الرئوي، إضافة إلى الخدمات المساعدة.