في سياق التوسع بتوطين الوظائف وجهود السعودة، وسعياً لدعم وتأهيل شباب وشابات الوطن، اختتم بنك الجزيرة البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف (المساعد التنفيذي)، والذي ضم 21 شاباً وفتاة من حديثي التخرج من حملة الدبلوم والبكالوريوس، حيث هدف البرنامج إلى تأهيل المتقدمين وصقل مهارات الدعم والمساعدة الإدارية للعمل في البنك.



ويحرص بنك الجزيرة على الاستثمار في فئة حديثي التخرج، كما يواصل تبني واستقطاب وتأهيل المتميزين من الشباب والفتيات لإكسابهم مهارات جديدة وتوطين وظائف المساعدة الإدارية، ضمن برامجه الخاصة للسعودة. وقد عقد هذا البرنامج التأهيلي عن بُعد وفقاً للإجراءات الاحترازية، كما أقيمت احتفالية اختتام البرنامج افتراضياً بمشاركة المتدربين ومسؤولي البنك.



ويهدف البرنامج إلى إحلال شباب سعوديين وشابات سعوديات في هذه الوظائف الإدارية، وسعياً لتحقيق السعودة الكاملة بها.