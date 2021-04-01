أعلنت جامعة بيشة آلية ومواعيد الاختبارات النهائية من العام الجامعي 1442هـ.

وأوضحت الجامعة أن الاختبارات ستكون -عن بعد- للمقررات النظرية من خلال نظام «البلاك بورد»، فيما ستكون حضوريًا للمقررات العملية والسريرية والتدريبية، مشيرة إلى أنه سيتم إنهاء كل ما يتعلق بالاختبارات العملية والشفهية خلال الفترة من يوم (الأحد) 29/ 8 / 1442هـ الموافق 11/ 4/ 2021 إلى مدة أقصاها نهاية دوام يوم (الخميس) 3 / 9 / 1442 هـ الموافق 15 / 4 / 2021، على أن تكون بداية الاختبارات النهائية والسنة الأولى ومتطلبات الجامعة خلال الفترة من يوم (الأحد) 6 / 9 / 1442هـ الموافق 18 / 4/ 2021 إلى يوم (الأربعاء) 23 / 9 / 1442 هـ الموافق 5 / 5 / 2021.

وأفادت بأن جدولة الاختبارات النهائية تتم من خلال عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الكليات بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات وقياس مخرجات التعلم، على أن تكون موزعة على الفترات التالية: الفترة الأولى من 10 صباحًا إلى 12 ظهًرا، الفترة الثانية من 1 مساءً إلى 3 مساءً، الفترة الثالثة من 9:30 مساءً إلى 11:30 مساءً، مؤكدة أن آخر موعد للاعتذار عن (مقرر أو فصل) سيكون بنهاية شهر شعبان الحالي.

وشددت الجامعة على مراعاة تطبيق ضوابط الجامعة المعتمدة لإعداد الاختبارات النهائية والإرشادات الطلابية المتعلقة بأداء الاختبارات النهائية، والتزام جميع الطلبة ومنسوبي الجامعة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتحميل التطبيقات التي توصي بها وزارة الصحة: (توكلنا، صحتي، وتباعد).