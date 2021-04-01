حصد فريق من مطوري ومبرمجي وزارة العدل المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة أقامتها شركة مايكروسوفت هاكثون على تطبيقي PowerApps و Microsoft Teams، بمشاركة جهات مختلفة من القطاع الحكومي والخاص تنافست لتقديم أفكار تقنية جديدة تخدم بيئة العمل.

ونالت الفكرة التقنية التي شارك بها فريق وكالة التحول الرقمي بوزارة العدل في المسابقة، وكذلك التصميم المبسط لها وطريقة العرض وقابليتها للتطوير إعجاب لجنة التحكيم وفريق تنظيم المسابقة، الذي أبدى استحساناً للفكرة ورشحها للفوز بالمركز الأول.

وتتلخص الفكرة التي شارك بها الفريق المطور من الوزارة في تصميم برنامج تقني لخدمة عملية التدريب عن طريق عدد من الخطوات والإجراءات، إذ تم إنشاء قائمة تسجل فيها طلبات التسجيل وتخزن فيها بيانات الدورات، وتم عمل مسار متابعة يُرسل إشعار للمدير للموافقة على الطلب أو رفضه.