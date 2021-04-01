استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم (الخميس)، بمكتبه، عدداً من المشاركين في مؤتمر «بيئة البحر الأحمر وتنوعها الأحيائي»، المقام تحت رعايته، وتنظيم جامعة تبوك بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الحياة، وذلك بحضور رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي. وفي بداية الاستقبال رحب أمير تبوك بالجميع واستمع إلى شرح عن أعمال المؤتمر وأهدافه وأبدى خلال الاستقبال سعادته بتنفيذ مثل هذا المؤتمر، متمنياً سموه أن يحقق المؤتمر أهدافه من خلال إتاحة الفرصة لتبادل العلوم والمعرفة بين العلماء والباحثين من أجل الوصول إلى تكاملية الحلول والمعرفة بالتنوع الأحيائي في بيئة البحر الأحمر وشموليتها.

وقال الأمير فهد بن سلطان: ان المملكة دائماً رائدة فيما يخص المبادرات التي تهم مصلحة شعبها والعالم كافة، وبمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنهما ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أخيراً، يتأكد الحرص على حماية الطبيعة والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية وتعزيز الجهود القائمة وفق رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياه وفق تطلعات سموه يحفظه الله وتأكيده للدور الريادي للمملكة على المستوى الدولي، مؤكداً سموه حرصه ودعمه لمثل هذه المؤتمرات، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

وفي الختام قدم رئيس جامعة تبوك باسمه ونيابة عن كافة المشاركين الشكر والتقدير للأمير فهد بن سلطان على رعايته لفعاليات المؤتمر، وعلى ما يبذله أمير تبوك من جهد كبير لإحداث تطوير في جميع المجالات التنموية بمنطقة تبوك، إضافة إلى اهتمامه البالغ بدعم الأعمال البحثية بالجامعة، ورعاية الفعاليات العلمية التي تقيمها لما لها من أهمية بالغة بالإسهام في تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.