أثنت سيدة غامبيا الأولى فاطمة بارو على جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في دعم مسيرة العمل الإنساني وشكرت الندوة العالمية للشباب الإسلامي على جهودها التنموية التي تصب في خدمة بلادها.جاء ذلك لدى تدشينها بئرين افتتحتهما الندوة العالمية في قريتي (نيكنيدوي- مويافولا) التي تبعد عن العاصمة بانجول 100 كيلومتر، حيث شاركت في الحفلة شقيقة الرئيس (ادمابارو) وحاكم الإقليم ووجهاء وعلماء المنطقة وعدد من الأعيان وأهالي القريتين الذين أبدوا فرحتهم الغامرة لتحقيق هذا الحلم الذي يوفر لهم المياه الصالحة للشرب بعد أن كانوا يجدون صعوبة كبيرة في الحصول عليها من مناطق بعيدة.وأبدت السيدة فاطمة بارو تطلعها للمزيد من التعاون وإنجاز المشاريع التي تحتاجها غامبيا في حفر هذه الآبار التي تحتاجها كثير من المناطق الفقيرة والنائية التي تشح فيها المياه.