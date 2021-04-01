تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصل الرياض أمس (الأربعاء) رئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي في زيارة رسمية للمملكة.وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي. وفور نزوله من الطائرة أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيباً بقدومه، فيما رسمت الطائرات السعودية علم جمهورية العراق الشقيقة في الجو. وقد أجريت لرئيس الوزراء في جمهورية العراق مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين. ثم استعرض حرس الشرف. بعد ذلك تبادل التحية مع مستقبليه. وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار توجه ولي العهد ورئيس الوزراء في جمهورية العراق في موكب رسمي إلى الديوان الملكي بقصر اليمامة.ترحيب برئيسالوزراء العراقيالطائرات رسمت علم العراق في الجوعزف السلامان الوطنيان للبلدين