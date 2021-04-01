تحرص قيادة المملكة على وحدة العراق والتعاون مع حكومته بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة، إذ تنظر بتقدير بالغ إلى أهمية الزيارة الحالية وما تحمله من دلالات سياسية، تعكس إيمان حكومة العراق بأهمية ثقل المملكة والعمق العربي والإسلامي لها.ويظهر جلياً حرص الرياض على دعم جهود العراق في مواجهة تداعيات فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث قدمت دعماً صحياً عاجلاً عبر توفير كميات ضخمة من المساعدات الطبية، شملت الأدوية والمواد الطبية وأجهزة التنفس، ومستلزمات الحماية الشخصية.وامتد حرص المملكة على دعم العراق حكومة وشعباً إلى دعم جهوده في التصدي للتطرف ومكافحة الإرهاب، والتأكيد المستمر على ضرورة احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه ووقف التدخلات الخارجية، بل وأكثر من ذلك، إذ دعمت وتدعم جهود ومشاريع إعادة إعمار العراق، وتواصل الوفاء بالتزاماتها التي قدمتها خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين في الكويت في العام 2018، ما يؤكد أن المملكة لم تتوان يوماً عن الوقوف إلى جانب العراق في مختلف الظروف.