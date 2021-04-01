أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً أمس (الأربعاء) برئيس الجمهورية اليمنية الرئيس عبدربه منصور هادي، بحث خلاله تطورات الأوضاع في اليمن الشقيق، والتأييد الدولي للمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة إلى مواجهة التحديات البيئية.وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مواصلة المملكة الوقوف مع الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناة المواطنين بتقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية، وكدعم للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.وثمّن الرئيس اليمني الدعم السخي من حكومة المملكة لدعم حكومته والشعب اليمني والتخفيف من معاناته، مشيداً بحرص المملكة على تحقيق السلام الدائم في اليمن وإرساء الأمن والاستقرار فيه.