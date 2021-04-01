شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس (الأربعاء) في الاجتماع الوزاري للمجموعة المُصغرة للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وذلك عبر - الاتصال المرئي.وبحثت المجموعة المُصغرة للتحالف الدولي خلال الاجتماع تعزيز العمل والتنسيق المشترك في مواصلة القضاء على «تنظيم داعش الإرهابي» وضمان عدم عودته لنشاطه، ومكافحة أيديولجيته التي تجلب الخراب والدمار للعالم، والتأكيد على استمرار دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة التنظيم الإرهابي في العراق وسورية.