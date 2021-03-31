تمكنت شرطة الرياض من القبض على 3 مواطنين في العقد الثاني من العمر ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة الرياض.

وبحسب المتحدث باسم شرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس فإن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على 3 مواطنين، تمثلت جرائمهم في سرقة مركبات واستخدامها في جرائم سلب تحت تهديد الأسلحة النارية، منتحلين صفة رجال الأمن والسطو على استراحات وسرقة ما تحويه من أجهزة ومقتنيات، وضُبط بحوزتهم سلاحان من نوع مسدس ومواد مخدرة، و8 لوحات مسروقة لعدد من المركبات بهدف تضليل الجهات الأمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.