أجرت وزارة الصحة، تعديلات لإجراءاتها في ما يخص تسجيل الفئات العمرية في تطبيق «صحتي» لتلقي التطعيم باللقاحين المضادين لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، «فايزر» و«أسترازينيكا».

وأعلنت وزارة الصحة، أن التحديثات الحالية تنص على أن الأعمار المستهدفة لكلا اللقاحين هي 18 سنة فأكبر تُحسب بالتاريخ الميلادي.

وجاء إعلان وزارة الصحة ردا على تساؤلات حول إمكانية تلقي التطعيم باللقاح لمن أعمارهم دون 18 عاما، بعد ورود رسائل عبر تطبيق «صحتي» تفيدهم بأنه لا يمكن تلقي اللقاح، وسيتم تأهيلهم عند بلوغ العمر المسموح.

ووردت الاستفسارات إلى وزارة الصحة عبر حساب «الصحة 937» في «تويتر»، تعقيبا على إعلانها في وقت سابق بأنه يمكن إعطاء لقاح «فايزر-بيونتيك» من عمر 16 سنة وأكبر، ولقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» من عمر 18 سنة وأكبر، قبل أن تعود «الصحة» لتعلن أن الأعمار المستهدفة لكلا اللقاحين هي 18 سنة فأكبر.