استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، في قصر بيان اليوم (الأربعاء)، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق، حيث نقل إلى سموه رسالة شفهية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله.

كما نقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لسمو ولي عهد دولة الكويت.

وقد حمّل سمو ولي عهد دولة الكويت تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، ومن الجانب الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري، وجمال محمد الذياب مدير مكتب سمو ولي العهد، ومازن عيسى العيسى وكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد.