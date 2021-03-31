تلقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز الجرعة الأولى من لقاح فايروس كورونا ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، منوها خلال تفقده اليوم (الأربعاء) لمركز اللقاحات الرئيسي بالمنطقة بالعناية البالغة والاهتمام المباشر من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بصحة المواطنين والمقيمين، وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة. وأشار إلى أن المتابعة مستمرة للمركز منذ افتتاحه، وأن المملكة رائدة في كل خطوة اتخذتها في الجائحة، ونجد، ولله الحمد، أن نسب من تلقى التطعيم وأخذ اللقاح في ارتفاع.وأثنى أمير المنطقة على مايضمه المركز، وقال: "نفخر بمسؤولي وزارة الصحة وعلى رأسهم الوزير وكافة العاملين من أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات في كافة أنحاء المملكة، لقد أدوا عملاً جباراً ومثالياً، وإنني سعيد أن ألتقي اليوم بأبنائي وبناتي ومن يقوم بالعمل في كافة المركز وهذا شيء مفرح وأنا فخور به واتفاخر بهم».