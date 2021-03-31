أصدر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اليوم (الأربعاء) تعميمًا أكد فيه ضرورة ضبط مكبرات الصوت في المساجد والجوامع ومعالجة التشويش الحاصل الذي يترتب عليه عدم تحقيق المقصد الشرعي على النحو التالي:

الاكتفاء بـ 4 مكبرات للصوت خارج المسجد في حال وجود مأذنة واحدة تغطي 360 درجة و6 مكبرات للمأذنتين إذا زادت المسافة بينهما على 50 مترا وتكون أعلى المئذنة وبزاوية ميل لا تزيد على 20 درجة في الاتجاه الأرضي، واعتماد درجة الصوت المقررة وهي ما دون المتوسط بدرجة.

وأشار التعميم إلى ضبط قدرة الأبواق الصوتية في حدود 25ــ50 وات، ومنع استخدام مضخمات الصوت داخل المسجد، وأن تكون جميع السماعات الداخلية للجدران الجانبية في اتجاه واحد مائلة بزاوية 45 درجة نحو الصف الأخير بالمسجد، والسماعات على الحوائط الداخلية والأعمدة بارتفاع 2.5 ــ 3م، مع مراعاة عدم المبالغة في عدد السماعات الداخلية والاكتفاء بما يحتاج إليه في إيصال الصوت وفقاً للمساحة بمقدار 1 وات لكل 10 أمتار مربعة، وألا تقل المسافة بين الميكرفون والمستخدم (الإمام والمؤذن) عن 20سم، وتكون السماعات المثبتة على الحائط الأمامي في واجهة المصلين تماماً بزاوية 90 درجة.

وأضاف التعميم بأنه يجب ألا يكون توزيع السماعات على حوائط المسجد مقابلة ومواجهة للسماعات الأخرى بالجهة المقابلة داخل المسجد، وفي مستوى ارتفاع واحد لمنع تداخل الأصوات والتشويش، ولوضوح الصوت، بالإضافة إلى أن تكون مكبرات الصوت مزودة بوحدة ضبط لتخفيض الصوت بشكل منفصل بالتحكم في قدراته بالوات.

وأشارت الشؤون الإسلامية بأنه توجيه الوزير آل الشيخ يأتي نظراً لما لاحظته الوزارة من ارتفاع أصوات مكبرات الصوت، وحرصاً على عدم التشويش على المصلين، ومنعاً لتداخل الأصوات ورفع حدة الصوت، ومراعاة لجميع فئات المجتمع من مرضى وكبار السن.