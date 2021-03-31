أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى إيرلندا، بالمواطنين السعوديين المتواجدين في العاصمة دبلن، التقيّد بتعليمات وإجراءات الحكومة الإيرلندية حول تخفيف تدريجي لبعض القيود المتبعة لمكافحة انتشار جائحة كورونا، مشيرة إلى دخولها حيّز التنفيذ اعتباراً من ١٢ أبريل.

وبينت أن أهم ما جاء في تخفيف القيود هو عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل، السماح بالاجتماع بعائلة واحدة فقط على أن يكون في أماكن عامة، السماح بالسفر داخل المقاطعة أو في نطاق ٢٠ كم من المنزل في حال تجاوز حدود المقاطعة.

ودعت السفارة جميع المواطنين للتقيّد بتلك التعليمات، حفاظاً على سلامتهم وعدم التعرض للمساءلة القانونية.