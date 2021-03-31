أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالًا هاتفيًا، أمس، بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.وتم خلال الاتصال استعراض مبادرة «السعودية الخضراء»، ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» التي أعلن عنهما الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة إلى زراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وإلى تعزيز كفاءة إنتاج النفط وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وزيادة نسبة المحميات الطبيعية.كما جرى خلال الاتصال استعراض أهمية هذه المبادرات في مواجهة التحديات البيئية في المنطقة والعالم، ودورها في تحسين جودة الحياة والصحة العامة.وقد بارك الشيخ محمد بن زايد من جهته الجهود المبذولة من ولي العهد في هذا الصدد وتقديره للمبادرة واستعداد دولة الإمارات للعمل مع المملكة بما يحقق أهداف المبادرة.كما أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالًا هاتفيًا، أمس، برئيس إريتريا الرئيس أسياس أفورقي، وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر».وتم التأكيد على أن هذه المبادرة تُعد إحدى أكثر المبادرات العالمية طموحاً من حيث إصلاح الأراضي المتدهورة وخفض معدلات الكربون.وقد عبر الرئيس الإريتري عن استعداد بلاده في كل ما يسهم في إنجاح هذه المبادرة والعمل مع المملكة في ما يتطلبه ذلك من تنسيق.كما أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالًا هاتفيًا أمس بملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها ولي العهد.ورحب ملك الأردن بمبادرات ولي العهد، مؤكدا استعداد الأردن للتعاون مع المملكة لكل ما يحقق لهذه المبادرات أهدافها.