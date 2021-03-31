تؤكد تصريحات رئيس هيئة السوق المالية رغبة أكثر من 30 شركة إدراج أسهمها في السوق السعودي، على قوة الاقتصاد السعودي، وأن رغبة هذه الشركات بالانضمام إلى السوق المحلي دلالة واضحة أن السوق المحلي يدعم توسع المنشآت الكبرى، لتوفر السيولة النقدية، لتؤكد متانة الاقتصاد المحلي للمنشآت الكبرى والمتوسطة والصغرى.إن رغبة العديد من المنشآت في إدراج أسهمها، رسالة واضحة على ثقة تلك المنشآت في تغطية اكتتاباتها من الأفراد والمستثمرين المؤسسين، ويدعم جهود السعودية ورؤية 2030 في خلق كيانات عملاقة وضخمة يشار إليها بالبنان.ويعد تنامي معدلات السيولة في الاقتصاد عموماً مبشراً على مواصلة الاقتصاد تحسنه خلال الفترة القادمة، خاصة في أسواق المال التي عادة ما تستبق الأحداث الاقتصادية والسياسية، ويؤكد تغلب السعودية على الانعكاسات السلبية لجائحة فايروس كورونا الذي ضرب معظم اقتصاديات الدول، وأن السعودية استطاعت تجاوز هذه العقبة بأقل الخسائر، ورغم هذا استطاعت العديد من كبريات الشركات تسجيل أرباح قوية العام الماضي.