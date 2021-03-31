ترأس محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، بمقر المحافظة، اجتماع جمعية كرامة للعناية بالمقابر بمنطقة عسير، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله أبو ملحة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ومديري الإدارات الحكومية.

وشدد المحافظ على الشراكة بين البلدية والجمعية، مثمنًا الدور الذي تقوم به الجمعية والبلدية، مشيراً إلى أن توجيهات أمير المنطقة تشدد على تحسين المشهد الحضري بكافة تفاصيله.

من جانبه، تحدث رئيس مجلس إدارة الجمعية عن أعمال الجمعية ومهامها وأهمية الدور الذي تقوم به البلديات في صيانة المقابر والعناية بها. كما قدم المدير التنفيذي للجمعية إيجازًا عن مهام وواجبات الجمعية والأعمال التي قامت بها.

ووقف المحافظ على وضع مقبرة غرب المحافظة (طريق المحالة) وأكد ضرورة سرعة صيانتها، لاسيما أن أغلب دفن موتى المحافظة (رحمهم الله) يتم فيها. وأبدى رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي استعداد البلدية للبدء بصيانتها بالتعاون مع الجمعية.