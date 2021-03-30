افتتحت جمعية البر الخيرية بعجلان جنوب محافظة القنفذة أول مشتل لشجر السمر في المملكة العربية السعودية بحضور مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القنفذة عبدالله بن عوض الزهراني، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن محمد المرحبي، وأعضاء المجلس والمتطوعين والمتطوعات وأهالي عجلان، وسيكون إنتاج المشتل لهذا العام بمشيئة الله تعالى مليون شتلة.

كما تم توزيع الشتلات على المواطنين من شجر السدر والسمر مساهمة منهم في أسبوع البيئة، ومساهمة من الجمعية في زيادة المسطحات الخضراء، وتوفير أماكن الجلوس والاستجمام والاستفادة من الأشجار الطبيعية والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

هذا ويعتبر متنزه عجلان من أكبر المتنزهات الطبيعية المزروعة بالنجيلة، ومزود بالخيام والألعاب المجانية وسوق للأسر المنتجة وخدمة الواي فاي.

من جهة أخرى، شاركت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعجلان في فعاليات أسبوع البيئة بأكثر من 70 متطوعاً ومتطوعة، ساهموا في تنظيف متنزه عجلان وغرس 1000 شتلة من السدر واستخراج شتلات شجر السمر من الغابات، إضافة إلى مشاركة نادي وسام المراحبة والمركز الاجتماعي بآل زياد، كما شاركوا في تنطيف متنزه عجلان والأماكن المحيطة به وسقي الأشجار المحيطة بالمتنزه وعمل الأحواض. وزودت الجمعية المتنزه بشبكات الري مساهمة منها في تحقيق أهدافها المرتبطة بالبيئة ودعم البحوث للاستفادة من الثروات الطبيعية وتقديم الخدمات العامة.

وكرمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعجلان جنوب القنفذة إدارة وموظفي مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة وموظفيها والمتطوعين والمتطوعات، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القنفذة عبدالله بن عوض الزهراني، ووزعت 200 باقة من باقات الورد والنباتات العطرية.