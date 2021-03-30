أكد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف أن الأمانة تعمل على تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على المطاعم والمحال التجارية ومنافذ بيع المواد الغذائية بمكة المكرمة، وذلك ضمن الاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال: «إن وكالة البلديات شكلت فرقاً ميدانية لمتابعة تطبيق البروتكولات الصحية للطلبات الداخلية والخارجية في المطاعم وبشكل خاص في المطاعم الشعبية، وتعليق خدمة البوفيهات المفتوحة في المطاعم ومنع موائد الطعام والسفر الرمضانية في الأحياء خلال شهر رمضان المبارك».

وأضاف بأنه سيتم السماح للمحال التجارية في مراكز التسوق والمولات بالعمل خلال الـ24 ساعة وذلك لتقليل كثافة أعداد المتسوقين في أوقات الذروة، إضافة إلى ضبط المخالفات في الحدائق العامة والملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني.