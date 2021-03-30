يعقد مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مساء غد (الأربعاء) لقاء حواريا بعنوان (تأثير الثقافة الرقمية في المنظومة التربوية)، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي لعام 1442هـ، وذلك عبر منصة زووم.

وسوف يشارك في الملتقى الذي تديره إيناس فرج مشرفة المركز بمنطقة مكة المكرمة كل من عبدالله الدهاس المستشار التربوي والتعليمي والمحرر بمكتب «عكاظ» في مكة المكرمة، والدكتور سعد العتيبي رئيس قسم التربية الإسلامية بتعليم منطقة مكة المكرمة، وإيمان جابر معلمة وباحثة ماجستير في القيادة التربوية.

ويتناول اللقاء 4 محاور رئيسية هي الثقافة الرقمية وتفعيلها في الجانب التربوي، والتقنيات الرقمية وصناعة بيئة التعلم الرقمية، والمعايير الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم، وطرق حماية الطالب عند التعامل مع العالم الرقمي.