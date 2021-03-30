أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن تسخين قائد المركبة سيارته قبل أن ينطلق بها لمدة 30 ثانية فقط يسهم في تقليل استهلاك الطاقة عبر إعداد ماكينة المركبة للعمل بأعلى كفاءة، وبأقل نسبة استهلاك وقود.

ودعا المركز الجميع إلى الالتزام التام بتسخين الماكينة قبل الاستخدام، وأكد أن هذه الآلية توفر كميات وقود على المدى البعيد.

وأسدى المركز عدداً من النصائح والإرشادات لقائدي المركبات، وقال ضمن إطار حملة «سيارتك تفزع لك» إن الالتزام بهذه النصائح يوفر الطاقة المستخدمة لتشغيل المركبة، كما أنه يساهم في الحفاظ على أجهزة المركبة من الأعطال المفاجئة.

وتضم قائمة النصائح استخدام الزيت الموصى به من الشركة المصنعة. وقال مركز كفاءة الطاقة: «الزيت الموصى به هو الأفضل للمركبة، إذ يعزز أداءها العام بأعلى كفاءة ممكنة وبأقل حجم طاقة».

نصيحة أخرى أوصى بها المركز وهي إطفاء ماكينة المركبة أثناء تعبئة الوقود. وأشار إلى أن هذا الأمر يعزز عنصر الأمان في محطات الوقود، ويساهم في توفير المحروقات الموجودة داخل خزان الوقود أثناء تعبئته، خصوصا إذا عرفنا أن هذا الوقود يتطاير، ويزداد معدل تطايره أثناء فتح خزان التعبئة، بينما وضع السيارة على وضع الإيقاف أثناء التعبئة يقلل من هدر الوقود.