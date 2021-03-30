بحضور عدد كبير من المشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والمهتمين، دشن مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، الملتقى الإلكتروني (الفهم القرائي.. خبرات وممارسات)، الذي نظمته إدارتا الإشراف التربوي ممثلةً بقسم اللغة العربية «بنين وبنات»، مبيناً ضرورة تعزيز المهارات القرائية والكتابية بما ينعكس على جودة المخرج النهائي للطالب والطالبة.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية تركي الفالح أن الفهم القرائي هو الأساس الذي يسعى المعلمون والمعلمات لتحقيق الأهداف من خلاله، وزيادة المحصلة اللغوية للطلاب خاصة في المرحلة الابتدائية باعتبارها مرحلة تأسيسية لمهارات الطلاب والطالبات مما يعزز قدراتهم عند انتقالهم إلى المراحل العليا من دراستهم، لافتاً إلى إن الضعف في الفهم القرائي يعتبر واحداً من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الضعف الدراسي لكثير من الطلاب والطالبات، وهو سبب رئيس للتأخر الدراسي، فيما بيّن مدير الإشراف التربوي عبدالله آل مصلح، أن الملتقى اتكأ على محاور مركزة بُنيت على احتياج الميدان، ثم انطلقت أعمال الملتقى التي تضمنت العديد من أوراق العمل، بدأها رئيس قسم اللغة العربية بتعليم صبيا أحمد هروبي بورقة تحت عنوان (الفهم القرائي..تأطير نظري)، ثم قدم رئيس شعبة اللغة العربية بتعليم البكيرية صالح البلوي، ورقة العمل الثانية بعنوان (خطوات تدريس الفهم القرائي، إجراء وممارسة)، ثم تحدث في الورقة الثالثة مدير الإشراف التربوي بتعليم سراة عبيدة عبدالله آل مصلح عن (القراءة الناقدة)، وأُختتم اللقاء بتجربتين ناجحة من الميدان لعبدالخالق بن عندوس، وطيف آل بحير.

وقد ألقت مدير الإشراف التربوي نجاة القحطاني، توصيات الملتقى وكان من أبرزها: الاستفادة من الدقائق الخمس للصفوف الأولية والدقائق العشر للصفوف العليا لاستهداف المهارات المنخفضة، وتقديم الحلول المناسبة للمدارس الابتدائية ودعمها حول التطبيق الصحيح لبرنامج تعزيز المهارات الكتابية والقرائية، والعناية بتجويد أسئلة الاختبارات التشخيصية حول استيعاب المقروء وعدم اقتصار الاختبار المحاكي لبيرلز على اللغة العربية، وضرورة تدريب المعلمين والمعلمات على بناء الأسئلة المثالية بنوعيها المقالي والموضوع، وتطبيق الاستراتيجيات التدريسية الفاعلة في زيادة الفهم القرائي والكتابي، وتدريب المعلمين والمعلمات على خصائص النمو للطالب والطالبة في مراحلهم العمرية، وتدريب المعلمين والمعلمات على تنمية مهاراتهم وقدراتهم في الارتقاء بالقدرات القرائية للطلاب والطالبات من خلال الأساليب والإجراءات التي تسهم في تحسين الفهم القرائي والكتابي، والاهتمام بالتغذية الراجعة ودعم وتحفيز الطلاب والطالبات للمشاركة والإبداع في نصوص الفهم القرائي والكتابي.