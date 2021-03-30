تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أمس، المؤتمر الدولي التاسع للموارد المائية والبيئة الجافة الذي تنظمه - عبر الاتصال المرئي - جامعة الملك سعود ممثلة بمعهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.

وألقيت خلال افتتاح فعاليات المؤتمر كلمات عدة رفع فيها المتحدثون الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، لما يبذلونه من جهد كبير لإحداث تطوير جذري في جميع مجالات التنمية في المملكة، إضافة إلى الاهتمام البالغ بدعم المراكز البحثية والجامعات في المملكة ورعاية الفعاليات العلمية التي تقيمها لما لها من أهمية بالغة في الإسهام بتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 التي يؤمل عليها بعون الله سبحانه وتعالى في تطوير البحث العلمي في المملكة وتقدمه على الأصعدة كافة.

وتضمن الحفل كلمة ألقاها رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر والمشرف على معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء والأمين العام لجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه الدكتور عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ أكد فيها أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من تطابق محاوره مع الاهتمامات الدولية التي يتم تناولها على صعيد المنظمات والجمعيات ومراكز الأبحاث في معظم دول العالم وأهمها الموارد المائية، والتنمية المستدامة، وإنتاج الغذاء، وسلامة النظم البيئية والتغير المناخي.

وقدم نبذة عن جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه التي نجحت في استقطاب الباحثين من جميع أنحاء العالم للتقدم للترشح لها، وفاز بها عدد من كبار العلماء في العالم بأعمال إبداعية أسهمت بشكل فاعل في إيجاد حلول شاملة ومبتكرة في مجال المياه.

وأبرز دور معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء في جامعة الملك سعود في تصميم وإجراء البحوث العلمية والمشاريع التطبيقية خصوصاً في مجال حصد وخزن مياه الأمطار والسيول في المملكة، والتشجير وإنتاج الأطالس العلمية.

إثر ذلك تم استعراض الفائزين بالجائزة في دورتها التاسعة التي أقيم حفل تسليمها افتراضياً في نيويورك يوم الإثنين 22 مارس 2021 بالتزامن مع الاجتماع عالي المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تنفيذ الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه لأجندة عام 2030.

ثم ألقى رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، كلمة رَّحب فيها بجميع المشاركين في المؤتمر الذي تنسجم محاورة الرئيسة مع التوجيهات السامية والخطط التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وما انبثق عنها من خطط استراتيجية وبرامج ومشروعات للتحول الوطني.

واستعرض دور جامعة الملك سعود في مجال المحافظة على الموارد الطبيعية في المملكة من خلال خطتها الاستراتيجية العامة، ومبادرات التميز فيها خصوصاً تلك المتعلقة بإدارة الموارد المائية وتطويرها.

وأكد دور المراكز البحثية وكراسي البحث العلمي في الجامعة في إجراء البحوث العلمية التي تتناول موضوعات خاصة بالبيئة والمياه ونشرها في أرقى المجلات العلمية.

عقب ذلك شاهد الجميع فيلماً وثائقياً عن جامعة الملك سعود وأبرز إنجازاتها.

ثم ألقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي كلمة في ختام الحفل رحب فيها بالعلماء المشاركين في المؤتمر ومعظمهم من الفائزين بالجائزة والعاملين في أهم المراكز البحثية والمجالس والجمعيات العلمية في العالم، وشكرهم على تقديم خلاصة تجاربهم وأبحاثهم العلمية وابتكاراتهم التي ستسهم - بمشيئة الله - في إيجاد حلول لقضايا البيئة والمياه.

واستعرض أنشطة حكومة المملكة في مجالات البيئة وخاصة المياه التي أولتها جل اهتمامها ووضعت لها الخطط الاستراتيجية والتنفيذية وفق رؤية المملكة 2030 لبناء دولة متكاملة ذات تنمية مستدامة في المجالات كافة ومنها تحقيق استدامة بيئيّة بما يضمن المحافظة عليها والحد من فقدها وتلوثها.

بعد ذلك أعلن افتتاح جلسات المؤتمر التي بدأت بكلمات ضيوف الشرف من بينهم مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي سيمونيتا ديبيبو، ومعالي رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبو زيد، ورئيس المجلس العالمي للمياه لوي فوشون.