ضمن سلسلة مشاركاته المنتظمة في أيام المهن والتوظيف لاستقطاب الخريجين والخريجات المتميزين، يشارك بنك الرياض في فعاليات أسبوع التوظيف الافتراضي التي تنظمه جامعة اليمامة افتراضياً خلال الفترة 28 -29 مارس الجاري.

ويستعرض بنك الرياض الفرص الوظيفية المتاحة للخريجين بمختلف المؤهلات والخبرات، والتعريف بالبيئة الوظيفية لدى البنك التي تعدّ من أكثر بيئات العمل تحفيزاً ضمن القطاع المصرفي السعودي، إلى جانب تقديم وصف شامل لحزمة المزايا وبرامج التدريب والتطوير المعتمدة لتحفيز الأداء المهني، وتأهيل القيادات المصرفية الوطنية.

وتأتي مشاركة بنك الرياض في الفعالية تعزيزاً لدوره الداعم في إتاحة الفرص الوظيفية والتدريبية للمواهب الواعدة، عبر مختلف إدارات وقطاعات الأعمال في البنك للوصول إلى مجتمع أكثر تقدماً في المجالات كافة، ما يؤكد حرص بنك الرياض على تمكين ودعم المواهب، واستثمار قدراتهم لإعداد قيادات إدارية متمرسة في مجال الأعمال المصرفية، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تُطبق وفق أعلى الممارسات المحلية والعالمية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ومواكبة رؤية السعودية 2030.

يذكر أن بنك الرياض يتصدر أعلى مؤشرات توطين الوظائف في القطاع المصرفي في المملكة، وفي تمكين المرأة السعودية، إذ يُعد من البنوك الرائدة في استقطاب الكوادر الوطنية الشابة، والأكثر تحقيقاً لمعدلات توطين الوظائف بنسبة تجاوزت 94.4% من بين مجموع العاملين، وكذلك الأمر بالنسبة للاهتمام بالمرأة السعودية التي باتت تستحوذ على أكثر من 25.8% من مجموع موظفي البنك، إذ استطاعت أن تثبت كفاءتها وقدرتها في المجال المصرفي؛ لتنافس بجدارة في تبوؤ المناصب القيادية في بنك الرياض.