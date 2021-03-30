



يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل غداً، حفل إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذ يزور محطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالتزامن مع انطلاقة أولى الرحلات يوم غد الأربعاء.

ورفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بهذه المناسبة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، لدعمهما غير المحدود لصناعة النقل، كما أعرب عن الشكر للأمير خالد الفيصل، عاداً رعايته لإعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع تتويجاً لجهود أبنائه العاملين في المشروع.

وأوضح أن الرحلات التي ستنطلق -بمشيئة الله- بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تشمل المرور بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

وبين أن قطار الحرمين بانطلاقته الجديدة سيعمل بكامل طاقته، إذ تصل قدرة النقل اليومية إلى 54 رحلة ومعها سينقل القطار الواحد 417 مسافراً وبسرعة تصل إلى 300 كلم/ ساعة بما يراعي الكثافة العالية التي يشهدها موسم العمرة في شهر رمضان المبارك، وتزايد الإقبال على الرحلات خلال موسم عيد الفطر، إلى جانب الجاهزية الكاملة لموسم حج العام الحالي 1442هـ، مشيراً إلى أن الكفاءة التشغيلية للرحلات تراعي أعلى مقاييس الجودة والسلامة، وتتيح خيارات متعددة بينها احتياجات المسافرين بين درجتي الأعمال والاقتصادية.

يذكر أن قطار الحرمين السريع يعد مشروع النقل الأضخم والأحدث في منطقة الشرق الأوسط، إذ ينقل المسافرين عبر 5 محطات عصرية تربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بطول 450 كيلو متراً.