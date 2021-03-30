أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس (الاثنين) 14 مسجد مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت 14 حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 50 يوماً إلى 396 مسجداً، تم فتح 381 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله. وبينت الوزارة في تقرير صادر أمس أن المساجد المغلقة 6 مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد 6 حالات إصابة بها، و3 مساجد بمنطقة الرياض تم رصد 3 حالات إصابة بها، و3 مساجد بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد 3 حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بالمنطقة الشرقية تم رصد حالة إصابة واحدة في كل منهما.وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 8 مساجد، 4 بمنطقة القصيم، و3 بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة نجران، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من تعقيم وصيانة.