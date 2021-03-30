أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خطتي الإيفاد والابتعاث لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للأعوام الثلاثة القادمة اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام 1443هـ، انطلاقاً من توجهات وزارة التعليم نحو تطوير قدرات منسوبيها ودعمهم للقيام بأدوارهم الفاعلة التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.وأكدت الوزارة على كافة قطاعات جهازها، وجميع الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم الالتزام بالشروط والضوابط والتخصصات المعلنة في خطتي الإيفاد والابتعاث وعدم تجاوزهما والرفع بترشيحات منسوبيهم للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث عبر الخدمة الذاتية في نظام «فارس» ووفق سلسلة الاعتمادات والجدول الزمني لكل من البرنامجين.وحددت الوزارة شروط برنامج الإيفاد لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في أن يكون القبول نهائياً غير مشروط، وإرفاق خطة دراسية معتمدة من عمادة الدراسات العليا، وألا يتم رفع أي طلب ترشيح يكون فيه القبول صادراً وفقاً لنظام الدراسة بنهاية الأسبوع أو الدراسة المسائية، وأن يجتاز جميع المرشحين المقابلة الشخصية في الإدارة التعليمية التابعين لها والمقابلة بجهاز الوزارة لمرشحي الدكتوراه، إلى جانب ألا تتحمل وزارة التعليم أي رسوم مالية تطلبها جهة الدراسة، أما في ما يتعلق بالابتعاث للدراسة في الخارج، فيشترط بأن يكون القبول في الجامعات المعتمدة والمصنفة عالمياً، فضلاً عن أن يكون القبول نهائياً غير مشروط لمن تخصصه لغة إنجليزية أو لمن حصل على مؤهله من خارج المملكة شرط معادلته، وأن يكون القبول والخطة الدراسية مترجماً معتمداً ومصدقاً من الملحقية التعليمية، وكذلك أن تتضمن خطة الدراسة مواد منهجية دراسية، إضافة إلى البحث والرسالة، وأن يجتاز المرشح المقابلة الشخصية بجهاز الوزارة لدراسة درجتي الماجستير والدكتوراه.