عقدت الهيئة العامة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ أمس (الإثنين) اجتماعها الثالث من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، واستعرضت الهيئة عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة، تمهيداً لعرضها أمام المجلس في الفترة القادمة. ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل المادة (التاسعة والستين بعد المئة) من نظام المرافعات الشرعية.كما قررت الهيئة العامة خلال اجتماعها الموافقة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته. كما أحالت تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام البريد. يشار إلى أن نظام مجلس الشورى وبناءً على مادته الـ21 تنص على أن يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تُكوَّن من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.