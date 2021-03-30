أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة أنه يجب أن يتم رفع كل طلب تملك لكل عقار على حدة، وأن يكون له رفع مساحي منفصل. وبيّنت الأمانة في ردها على الأسئلة الشائعة في منصة (إحكام) حول هل يلزم عمل رفع مساحي جديد في حال كان لدى المستفيد رفع مساحي سابق، وأجابت أنه إذا كان الرفع المساحي معداً من مكتب هندسي معتمد في منصة إحكام سيتم التنسيق معه لرفعه بالمنصة بالصيغ المعلنة، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يكون إلكترونياً من خلال المنصة، ويمكن للمستفيدين حجز موعد لزيارة أحد فروع إحكام في أنحاء المملكة. وأوضحت أنه يقصد بممثل صاحب الطلب الوكيل الشرعي أو الوريث ونحو ذلك، ويحق للمتقدم تقديم جميع المستندات والوثائق الداعمة لطلبات التملك، وبالإمكان اختيار مكتب هندسي خارج المنطقة، بشرط أن يكون من ضمن المكاتب المعتمدة في منصة إحكام.