استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم (الإثنين) وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا الدكتورة غريس ناليدي باندور.

وعقد الجانبان، اجتماع التشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب أفريقيا، كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب إفريقيا سلطان العنقري.