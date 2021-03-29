في تأكيد جديد على إهمال النظام التركي فرض الرقابة على الإرساليات القادمة إلى موانئ السعودية، أحبطت الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 1.323.000 حبة، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية واردة من تركيا. وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد النعيم أنه وردت للجمرك إرسالية «ملبوسات» عبارة عن (فراء) مشحونة من ميناء «أسكندرون» بتركيا، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون، مُخبأةً بطريقة فنية داخل تجاويف «الفراء»، بحيث جرى إخفاء حبوب الكبتاجون داخلها ومن ثم إعادة حياكتها.وأكد النعيم أن الجمارك السعودية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على جميع الواردات والصادرات والمسافرين ومكافحة التهريب بجميع أشكاله، مشيرا إلى إحباط الجمارك منذ أبريل 2020 أكثر من 12.5 مليون حبة مشحونة من ذات الميناء.ويرى مراقبون أن ميناء أسكندرون التركي أصبح مهدِّدَا وخطرا صريحا على أمن المملكة، ما يستوجب إعادة النظر في جميع الإرساليات القادمة منه، وتشديد الرقابة عليها، وفرض ضوابط صارمة وشديدة لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.ورصدت تقارير حديثة أن تجارة المخدرات القادمة من تركيا آخذة بالتصاعد وسط رعاية شبه رسمية لهذه الأنشطة المحظورة، إذ تحولت تركيا إلى جسر بري بين دول الإمداد بالمخدرات في الشرق؛ كأفغانستان، وبين أسواق تستهدفها بسبب العداوات السياسية كدول أوروبية وشرق أوسطية وخليجية.ميناء أسكندرون التركي:- 12.5 مليون حبة مشحونة للسعودية في عام- إهمال فرض رقابة على الإرساليات- تهديد صريح وخطر على أمن المملكة