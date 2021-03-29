صرَّح المُتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت تجمعاً في قرية العليا مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في تفشي ونقل فايروس كورونا (كوفيد -19 ) ولائحة الحد من التجمعات، وطُبقت العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

كما تم القبض على شخصين أطلقا النار من أسلحة نارية كانت بحوزتهما في ذات التجمع المخالف، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، ومواطن ثالث وثق ذلك ونشره في مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.