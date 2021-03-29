دشّن رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السُلمي، فرع الجمعية الجغرافية السعودية، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي الدوسري، ورئيسة فرع الجمعية بالجامعة الدكتورة أمل آل مشيط، وذلك في مقر المدينة الجامعية بأبها «قريقر».

وشدد رئيس الجامعة على أهمية تفعيل البرامج في مجال اختصاصات الجمعية، نظراً لما ستحققه من فائدة للمهتمين بالتخصص الجُغرافي، وتحقيقًا لرؤية الجامعة وما تسعى إليه من دعم الأنشطة العلمية الفاعلة. وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية السعودية شكره لرئيس الجامعة، آملاً أن يكون تدشين فرع الجمعية بالجامعة بداية موفقة لتفعيل أنشطتها في المنطقة وتعزيز حضورها. من جهتها أوضحت رئيسة فرع الجمعية الجغرافية السعودية بجامعة الملك خالد، أن الفرع يضم 34 عضراً من جِهاتٍ مختلفة في منطقة عسير، مع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمكون عددهم من 7 أعضاء يمثلون تخصص الجغرافيا بجامعة الملك خالد ووزارة التعليم، آملة أن تتمكن الجمعية من خلال هذا الفرع من تحقيق أهدافها ونشر المعارف الجغرافية المتطورة بفروعها المختلفة، وإِعداد دراسات جغرافية ذات قيمة تنافسية على المستويين المحلي والإقليمي.

يُذكر أن الجمعية تسعى إلى تنشيط الحركة الفكرية الجغرافية، ومواكبة المستجدات التي تكفل الارتقاء بالعلوم الجغرافية، ودراسة الظواهر الطبيعية والبشرية وتحديد خصائصها وأنماط توزيعها، وتطوير نظم المعلومات الجغرافية، والتدريب في مختلف المجالات الجغرافية وتقنياتها، وعقد الشراكات مع مختلف القِطاعات.