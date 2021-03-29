أتاحت وزارة العدل خدمة «توثيق الخلع» إلكترونياً عبر بوابة «ناجز»، من خلال تعبئة النموذج المخصص وإكمال باقي الإجراءات والمصادقة على الطلب، وبعد اعتماده تصدر وثيقة خلع رسمية.

وأعلنت وزارة العدل إمكانية الاستفادة من الخدمة من خلال 7 خطوات، هي: الدخول على بوابة ناجز Najiz.sa، اختيار الخدمات الإلكترونية ثم الحالات الاجتماعية، اختيار طلبات الحالات الاجتماعية ثم طلب جديد، اختيار الخدمة المطلوبة، تعبئة النموذج التوثيقي وإرساله، استلام إشعار بصدور الوثيقة، تبليغ وزارة الداخلية بتغير الحالة الاجتماعية.

يذكر أنه في حال رَغِبَت الزوجة التقدم بدعوى «خلع»، فيتم الدخول على الرابط التالي nagazcourtsportal.moj.gov.sa/Request/Create، والضغط على أيقونة «طلب جديد» ثم اختيار التصنيف الرئيسي «أحوال شخصية»، واختيار التصنيف الفرعي «دعاوى النكاح والفرقة»، ونوع الدعوى «خلع»، وإكمال تعبئة الصحيفة.

كما يمكن للزوجة رفع دعوى فسخ نكاح أو خلع أو إثبات الطلاق إذا وقع الطلاق من الزوج ولم يقم بإثباته عبر الرابط التالي https://najiz.sa/applications/landing/service/1، أما إذا كان الخلع باتفاق الزوجين فيتقدم الزوج بطلب إلكتروني «توثيق خلع».