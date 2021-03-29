أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على ضرورة تعزيز الانتماء للوطن السعودي، والولاء لقيادته إذ بهما يمكن المواطن التصدي للأفكار المتطرفة والمنحرفة، وقال الأمير حسام خلال إطلاقه، عبر الاتصال المرئي، حملة «ربِّ اجعل هذا البلد آمناً» التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، «يسرّني في هذا اليوم إطلاق الحملة التوعوية التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي عنوانها (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) تحت شعار (فكرٌ آمن لوطن آمن). وهي خطوة رائدة وبادرة كريمة تشكرون عليها».

وتطلّع أمير منطقة الباحة لقيام كل مواطن بواجبه تجاه الوطن بحكم أن مسؤولية حماية وحفظ وطننا تقع على عاتق الجميع، وأضاف: كلنا نحمل هماً واحداً وهو أمن هذا الوطن، وتعزيز مفهوم الولاء والانتماء واللحمة الوطنية والتصدي للأفكار المتطرفة والتيارات المنحرفة، وشدد على تعزيز توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على مقدّرات ومكتسبات الوطن وإبراز جهود دولتنا أعزها الله، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

من جانبه، أوضح المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة منصور بن علي شراحيلي، أن الحملة تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة لدى فئات المجتمع، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون لتفريق الكلمة وشق الصف، إضافةً إلى التوعية بحماية الأمن الفكري لدى الشباب خصوصاً، وإبراز جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، والتعريف بدور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

يذكر أن الحملة تعتمد بث رسائل توعوية عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية تشتمل على تصاميم وفواصل فلمية قصيرة، ومواد إعلامية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.