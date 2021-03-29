يتردد عدد منا قليلاً قبل الدخول إلى أيقونة الحصول على مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا في السعودية عبر تطبيق صحتي، إلا أن لاءات عديدة من شأنها أن تحفز العديد من المترددين للحصول على المصل، والمساهمة في صنع المناعة المجتمعية لهزيمة «كوفيد-19».ورصد منشور لوزارة الدفاع أبرز الأسئلة الشائعة التي قد تدور في ذهن العديد من الأشخاص، والتي قد تبدد التردد إلى حماس لتلقي الجرعة الأولى.اللاءات المحفزة* لا وفيات نتيجة اللقاح في السعودية* لا أعراض جانبية شديدة بعد اللقاح* لا حاجة لتأجيل الحمل بعد تلقي اللقاح* لا يؤثر على المرأة المرضع وطفلها* لا يؤثر على خصوبة الذكور والإناث* لا يؤجل التبرع بالدم* لا علاقة بين اللقاح والجلطات* لا يلزم متلقي اللقاح إجراء فحص كورونا قبل الجرعة