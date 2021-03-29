أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس جاهزية الرئاسة لاستقبال المعتمرين والمصلين في رمضان. وقال الدكتور السديس خلال اللقاء الإعلامي الذي تم عن بُعد لتدشين خطة الرئاسة أمس (الأحد) بحضور وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي إنه سيتم استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط. مشيراً إلى أنه سيتم توفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع إمارة مكة المكرمة. لافتاً إلى أن الخطة تعنى بالتعامل مع جائحة كورونا من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأولها أخذ اللقاح والتقيّد بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة.وأضاف السديس أنه نظراً لاستمرار رفع المشربيات والحافظات تستهدف ⁧‫الرئاسة توزيع 200 ألف عبوة يومياً من مياه زمزم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في المصليات، وتخصيص 5 مصليات داخل ⁧‫المسجد الحرام⁩، بالإضافة إلى الساحة الشرقية ومصليات مهيأة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دورات مياه خاصة بالساحة الشرقية، وأمام جسر أجياد، وباب الملك فهد مع توفير مترجمين بلغة الإشارة لخطبة الجمعة ولإجابة المستفتين.وأبان أنه يتم ترجمة الخطب والدروس والمحاضرات إلى 10 لغات، فيما يقوم المترجمون العاملون في المسجد الحرام بخدمة الإرشاد المكاني وترجمة الأسئلة للمفتين بـ(23) لغة، مشيراً إلى تسيير قوافل ماء زمزم للجنود البواسل المرابطين بالحدود الجنوبية.