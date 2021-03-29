أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي لـ«عكاظ» أن اللقاحين المعتمدين بالفعل «فايزر، واسترازينيكا» كلاهما اجتازا ما يتعلق بالإجراءات من هيئة الغذاء والدواء في السعودية، منوها بالثقة في الهيئة وكل ما تتخذه من قرارات.وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الأحد) أنه سبق أن أعلنت هيئة الغذاء والدواء استقبال وتلقي طلبات التسجيل من عدة لقاحات أخرى مجتازة لمراحل متقدمة لشروط هيئة الغذاء والدواء، لافتا إلى أنه لا بد من اجتياز اللقاحات معايير معينة لاعتمادها وبدء استخدامها في المملكة، كما حدث مع اللقاحين السابقين.وقال: «أسباب ارتفاع الحالات يعود إلى أن 60% إلى 70% من الحالات مرتبطة بالتجمعات داخل المنازل، وتم تسجيل 531 ‏حالة جديدة لفايروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (388325) حالة، من بينها (4728) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (638) حالة حرجة، ونتابع الأوضاع وتطورات الفايروس، حيث رصدنا خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في تسجيل حالات الإصابة، وكذلك في الحالات الحرجة، وذلك أمر مقلق؛ مما يؤكد علينا ضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية لكي نواصل التصدي لهذه الجائحة».وأوضح أن عدد جرعات لقاح كورونا كوفيد - 19 التي تم إعطاؤها وصل إلى 4053069 جرعة معطاة، في كافة مناطق المملكة عبر مراكز اللقاح التي يتجاوز عددها الـ500 مركز، مؤكدا أن مواعيد أخذ الجرعة ستكون متاحة بشكل أكبر في المرحلة القادمة، مشددا على الجميع بضرورة المسارعة والمبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي، لافتا إلى أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.وأفاد العبدالعالي بأن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (376947) حالة بإضافة (389) حالة تعاف جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (6650) حالة، بإضافة 7 حالات وفاة جديدة.وذكر أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، إذ قامت مراكز «تأكد» بإجراء 8138294 مسحة، وقدّمت عيادات «تطمن» خدماتها لعدد 2204583 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لعدد 30794589 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (14967217) فحصا مخبريا دقيقا.